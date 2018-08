Entlang der ehemaligen Grenzen zum Dreibannstein

Ingbert und Hassel. Dort sind noch Grenzsteine aus dem 18. Jahrhundert erhalten.

Die Teilnehmer bekommen unterwegs zahlreiche Hintergrundinformationen, zum Beispiel in Form von historischem Kartenmaterial oder durch die Verlesung alter Bannbeschreibungen. Die Tour endet hoch auf dem Gipfel des Kahlenberges, wo der neue Dreibannstein St. Ingbert - Rohrbach - Hassel aufgestellt wurde. Der Stein wurde im vergangenen Jahr im Rahmen einer gemeinsamen Aktion der drei Ortsteile gesetzt. Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine gemeinsame Einkehr in der Kahlenberghütte möglich. Treffpunkt ist am Parkplatz neben der Autobahn-Ausfahrt St. Ingbert-Mitte. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung und weitere Informationen zur Tour gibt es bei Frank Ehrmantraut, Tel. (0 68 94) 1 37 26 oder per E-Mail an vhs@st-ingbert.de.