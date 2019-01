Als der elfjährige Herbert Kneib 1948 zum FC Viktoria kam, hatte das einen bestimmten Grund. „Meine Füße waren schief“, erzählte er. Seine Mutter sei damals mit ihm beim Arzt gewesen und der habe gesagt, dass er Fußball spielen solle. Das würde helfen. „Wie der Arzt hieß, weiß ich nicht mehr. Aber er hatte Recht.“

Seit damals ist Kneib Mitglied im FC Viktoria 09 – und dort hat er nicht nur gespielt. Sein ehrenamtliches Engagement erzählt eine ganz besondere Geschichte, für die ihm am 13. Dezember in der Staatskanzlei die Sportplakette des Saarlandes verliehen bekam. Mit dieser Ehrung werden jährlich zehn Personen ausgezeichnet. Dafür, dass sie sich in besonderer Weise um den Sport verdient gemacht haben. Vergangenen Freitag beglückwünschte Oberbürgermeister Hans Wagner ihn im Rathaus noch einmal persönlich und überreichte ihm in Anwesenheit seiner Familie und des Vorstandes des FC Viktoria eine Biosphärenkiste.

„Ohne Herbert hätte es der Verein schwer“, sagte Wagner bei seiner Begrüßung. „Ohne ihn würde der FC Viktoria nach allen Höhen und Tiefen nicht dort stehen, wo er heute steht.“

Kneib war viele Jahre aktiver Spieler in der Schüler-, Jugend- und Juniorenmannshaft. Ab Juli 1956 gehörte er der ersten Mannschaft an, 1958 bis 1966 sogar als Spielführer. Ab 1958 zählte er dann zusätzlich zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates. Aber damit nicht genug: 1962 übernahm er vier Jahre lang die Aufgabe des Abteilungsleiters der Aktiven und ab 1966 die des Jugendleiters. Auch bei der Gründung der AH-Mannschaft 1965 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern. Zehn Jahre spielte er selbst in dieser Gruppe mit. Nicht mal bei den Finanzen scheute er sich: Als Schatzmeister war Kneib 1968 im Einsatz, zudem mehrfach Kassenprüfer. Außerdem übernahm er acht Jahre die Aufgabe des Chronisten und Pressewartes. In dieser Zeit verfasste und gestaltete er die Festschriften zum 70-, 75- und 100-jährigen Bestehen des Traditionsvereins. Für vier weitere Jahre besetzte er den Posten des zweiten Vorsitzenden und insgesamt 17 Jahre den Vorsitz des Fördervereins der Jugend. Eine lange Liste, die 1989 dafür sorgte, dass er zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt wurde.

In den vergangenen acht Jahren ist Kneib nun der Zuständige für Pressearbeit und Werbung. Zusätzlich organisiert und prüft er seit zwei Jahren alle Ehrungen die den Verein betreffen. Ohne den FC Viktoria geht es nicht. „Es ist zu einem Lebensinhalt geworden“, betonte er. „Früher gab es ja sonst nichts. Kino und Sportvereine und für Kino fehlte eben oft das Geld. Also spielte ich Fußball.“ Wie das damals alles so war, davon berichtete er beim Empfang im Rathaus, der bei Getränken und Snacks an ein gemütliches Frühstück erinnerte. Dabei kamen alle möglichen Themen auf den Tisch. Zum Beispiel, wie schwer es aus rechtlicher Sicht inzwischen für Ehrenamtler ist, die Verantwortung übernehmen.