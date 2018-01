Am kommenden Samstag, 3. Februar, laden die Einzelhändler von 10 bis 16 Uhr erneut zu einem Event-Samstag in die St. Ingberter Innenstadt ein. Das Motto diesmal: „Fasching in der Innenstadt“. Wie das Stadtmarketing St. Ingbert mitteilt, werden verschiedene Angebote und Aktionen an diesem Event-Samstag von den Händlern selbst organisiert.