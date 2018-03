Stadtrat besetzt Ausschüsse neu

Die Änderungen bei den Ausschüssen

Von dem Beschluss unberührt bleibt der Rechnungsprüfungsausschuss. Hier stellen CDU (3), SPD (2) und Familienpartei (1) weiterhin die Mitglieder. Die FDP wird neben dem Ausschuss für Finanzen in Zukunft auch im Ausschuss für Stadtentwicklung sowie im Ausschuss für Baumanagement vertreten sein. Auch die Familienpartei gewinnt je einen Sitz im Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (2 statt 1) sowie einen weiteren im Haupt- und Personalauschuss (3 statt 2). Von der Einigung unberührt bleiben die SPD (je 4) und Die Grünen (je 1) in allen Ausschüssen vertreten. Auch die Linke bleibt mit einem Sitz im Kultur- und Bildungsausschuss. Die CDU, mit einer Ausnahme in allen Ausschüssen mit sechs Mitgliedern vertreten, gibt im Ausschuss für Kultur und Bildung einen Sitz ab (5 statt 6), erhält aber im Gegenzug einen mehr im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (6 statt 5). Wir für St. Ingbert hat je einen Sitz in den Ausschüssen für Baumanagement sowie für Finanzen und Wirtschaft abgetreten. Die Partei ist, wie die UCD, nur noch in drei statt wie bisher fünf Ausschüssen vertreten. Die UCD hat mit dem Beschluss je einen Sitz im Haupt- und Personalausschuss sowie im Ausschuss für Stadtentwicklung weniger.