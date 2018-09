später lesen Einbruch Unbekannte legen Feuer und steigen ins Juz ein FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in Jugendzentrum (Juz) St. Ingbert in der Pfarrgasse eingebrochen. Zunächst wurde durch Feuer ein Fenster so lange beschädigt, bis es sich öffnen ließ. Von Carlo Schmude