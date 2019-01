später lesen Polizei sucht Zeugen Einbrecher knacken Spielautomaten in einer St. Ingberter Gaststätte FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Josefstaler Straße in St. Ingbert-Mitte eingedrungen. Laut Polizei brachen die Einbrecher irgendwann nach Mittwoch, 22.45 Uhr, zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld sowie drei Flaschen alkoholischer Getränke aus dem Lokal. Von Manfred Schetting