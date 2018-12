später lesen Kriminalität Einbruch in der Wolfshohlstraße FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Am Samstagvormittag wurde der Polizei St. Ingbert ein versuchter Einbruch in ein Wohnanwesen in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert-Mitte gemeldet. Offensichtlich hatten der oder die Täter sich in den frei zugänglichen Hinterhof des Hauses begeben und versucht, die Terrassentür aufzuhebeln.