Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in St. Ingbert-Mitte eingebrochen. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und durchwühlten das komplette Anwesen.