In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 18.30 und 7.15 Uhr, wurde in eine Zahnarztpraxis und eine angebaute Metzgerei in der Straße Am Marktplatz in Hassel eingebrochen. Es wurde die Haupteingangstür und eine Tür im Hof aufgehebelt. Entwendet wurde nichts. red