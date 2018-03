(red) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.40 Uhr, ein Fenster einer Autowerkstatt in der Unteren Kaiserstraße 24 aufgehebelt und sind in das Gebäude von „Rolands Werkstatt“ gelangt. Dort haben die Einbrecher acht Alu-Kompletträder, zwei Reifen sowie etwa 150 Euro Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 68 94) 10 90.