Zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7.25 Uhr, ist ein Unbekannter in das Gebäude der Firma MP Filtri Germany GmbH in der Hans-Wilhelmi-Straße in Rohrbach eingebrochen. Der Täter durchsuchte mehrere Lager-, Büro- und Serverräume und entwendete mehrere elektronische Gegenstände: ein neuwertiges Smartphone, zwei neuwertige Laptops sowie zwei neuwertige Computer im Gesamtwert von rund 2400 Euro.