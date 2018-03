Dudweilerstraße: Vorübergehende Einbahnregelung

(red) Von Montag, 5. März, bis voraussichtlich Montag, 16. April, wird im Bereich Dudweilerstraße/Ecke Kastanienweg in St. Ingbert-Mitte ein neuer Fernwärmeanschluss für den Baubetriebshof verlegt. Wegen den Bauarbeiten wird die Dudweilerstraße zwischen Sophie-Krämer-Straße und Kreisel halbseitig gesperrt. Aus diesem Grund wird die Dudweilerstraße zwischen Kreisel und Sophie-Krämer-Straße zur Einbahnstraße.

Wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat, kann der Verkehr aus Richtung Dudweiler in Fahrtrichtung Stadtmitte in der Bauzeit ungehindert fahren. Umgekehrt werden die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Kohlenstraße in Fahrtrichtung Dudweiler über die Sophie-Krämer-Straße umgeleitet.