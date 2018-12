Der Baum konnte jederzeit auf die Fahrbahn zu stürzten. Durch die Polizei wurde die L126 in beide Fahrtrichtungen gesperrt, so dass die Feuerwehr den Baum mit einer Kettensäge klein machen und entfernen konnte. Am Samstagabend um 19.35 Uhr rückten erneut die Kräfte aus St. Ingbert-Mitte mit drei Fahrzeugen aus. In einem Betrieb im Gewerbegebiet Im Schiffelland hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung stellten die Feuerwehrleute allerdings fest, dass die Melder durch Arbeiten im Betrieb ausgelöst worden waren und kein Feuer ausgebrochen war. Bereits am Freitagabend hatte die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte einen Einsatz wieder abbrechen können. Eine brennende Weihnachtsdekoration in der Ludwigstraße war gemeldet worden. Noch bevor die von zu Hause herbeigeeilten Feuerwehrleute ausrückten, wurde der Einsatz durch die Leitstelle abgebrochen, da kein Einsatz mehr erforderlich war.