später lesen Podiumsdiskussion Diskussion über die Zukunft der Krankenhäuser Teilen

Twittern







Der CDU-Stadtverband St. Ingbert lädt die Bürger für Dienstag, 30. Januar, um 18 Uhr ein zu dem Thema „Für eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in der Region – das Kreiskrankenhaus St. Ingbert heute und in Zukunft“. Diskutiert wird das Thema in der SV-Stadionklause, Spieser Landstraße in St. Ingbert. red