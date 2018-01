später lesen Mundart-Kolumne Direggd zum Aanbeisse FOTO: Robby Lorenz / SZ FOTO: Robby Lorenz / SZ Teilen

Hädde sie gewissd, dass heid der Tag des Apfels iss? Also midde im Winder, doo denkt mer heegschdens an Broodäbbel. De Abbel iss iwwrischens es Lieblingsobst bei uns. So Stigger 17 Kilo soll jeder Bundesbürjer im Johr verdrigge. Wahrscheins iss doo awwer aach es Kompodd mitgerechend. Weil so e Abbel awwer relatief billisch iss, werder e bissje unnerschäddsd. Das hadder iwwrischens middem Ei gemeinsam. Sie kenne joo denne Spruch: Fier e Abbel unn e Ei. Vielleicht spiele doo awwer aach abschreckende Beispiele e Roll, wo das Obst kää guddi Figur macht. Beim Schneewiddche zum Beispiel, wo Gift midd im Spiel war. Odder beim Wilhelm Tell, der wo hadd misse in de saure Abbel beisse unn seinem Klääne so ääner vumm Kobb schieße. Angeblich war doo aach noch e Wurm drin.