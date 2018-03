später lesen Fahrraddiebstahl Dieb klaut Bike aus einem Hinterhof Teilen

Am Donnerstag oder in der Nacht zum Freitag vergangener Woche ist in der Brucknerstraße in St. Ingbert-Mitte ein Fahrrad der Marke Univega aus einem Hinterhof gestohlen worden. Der Täter öffnete die unverschlossene Hoftür und gelangte so in den Hinterhof. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike des Typs Univega 29.7 in der Farbe Orange mit einem schwarzen Univega-Schriftzug. Auf dem Fahrrad war ein geteilter Sattel der Marke Selle Italia und ein grauer Fahrradcomputer der Marke VDO angebracht.