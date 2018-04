später lesen Unfallflucht Die Polizei sucht ein Schrotthändler-Fahrzeug Teilen

Am Samstag gegen 12.30 Uhr hat vermutlich ein blaues Schrottthändler-Fahrzeug in der Hobelstraße 36 in St. Ingbert-Mitte den linken Fahrzeugspiegel eines dort geparkten schwarzen VW Up beschädigt. red