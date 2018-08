später lesen Freie Wähler St. Ingbert Die Freien Wähler laden zu einem Sommerfest Teilen

Twittern







Die Freien Wähler St. Ingbert laden am Samstag, 25. August, zu einem Sommerfest in den Fröschenpfuhl nach Hassel ein. Bei der Veranstaltung, die um 13 Uhr beginnt, will sich auch der neue Vorstand um Roland Schwarz als 1. und Alex Rebold als 2. Vorsitzenden vorstellen. red