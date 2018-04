Die besten Argumente vorgebracht

Im Finale der letzten vier, das am Nachmittag ausgetragen wurde, fragte man sich in der Altersgruppe 1 (Sekundarstufe I), ob Französisch an allen weiterführenden Schulen des Saarlandes als erste Fremdsprache eingeführt werden soll. Robert Grundhever aus der Klasse 8a des Leibniz-Gymnasiums war die Position Contra zugelost worden. „Ich bin froh, dass ich Contra bin, da gibt es mehr Argumente“, sagte der 14-Jährige vor der entscheidenden Runde, die allerdings an die Vertreter der Pro-Position ging. Mehr Erfolg hatte Eva Donner, Schülerin der 11b, die bei der Frage, ob der öffentliche Rundfunk sich nur noch aus Werbemitteln finanzieren sollte, ebenfalls die Contra-Seite vertrat. Sie ging Landessiegerin aus der Debatte hervor und qualifizierte sich damit zusammen mit Jan-Luca Pfeiffer vom Willi-Graf-Gymnasium in Saarbrücken für die nächste Runde. Die Sieger aus allen Bundesländern dürfen sich nun zunächst in einem dreitägigen Rhetorik-Training kennenlernen und werden dann vom 14. bis 16. Juni in Berlin den diesjährigen Bundessieger ermitteln.