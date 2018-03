später lesen DGB Saarpfalz DGB will Entlastung für Pflegepersonal Teilen

Die Situation in der Pflege, Entlastung und „Arbeitszeiten die zum Leben passen“, gehörten zu den Zukunftsthemen für die gesamte Gesellschaft, sagt die Gewerkschaft. Der DGB Kreisverband Saarpfalz lädt deshalb zu einer öffentlichen Veranstaltung „Metall trifft Pflege - Entlastung braucht Solidarität“ am Montag, 26. März, um 18 Uhr in das DJK-Sportheim, Obere Rischbachstrasse 1, in St. Ingbert ein. red