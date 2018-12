Der große Weihnachtsbaum in der Kaiserstraße steht, Sterne hängen zwischen den Geschäften und leuchten ab nachmittags um die Wette, und auch die Schaufenster der Händler in der Fußgängerzone sind schon feierlich geschmückt: Weihnachten steht vor der Tür. An den vergangenen Adventswochenenden konnten sich die St. Ingberter schon auf dem Rohrbacher, dem Oberwürzbacher, dem Hasseler und anderen Weihnachtsmärkten in der näheren Umgebung auf das Fest der Feste am Ende des Jahres einstimmen. Doch bevor es soweit ist, steht noch ein letzter Weihnachtsmarkt aus: Der St. Ingberter Weihnachtsmarkt am vierten Adventswochenende, 21. bis 23. Dezember. Auch in diesem Jahr findet er wieder in der Fußgängerzone statt, die dafür mit ihrem stimmungsvollem Ambiente eine ideale Kulisse bietet.

Neben den vielen unterschiedlichen Ständen und kleinen Hütten, gibt es ein umfangreiches Programm für die Besucher des Marktes. Nach der offiziellen feierlichen Eröffnung am Freitag, 21. Dezember, auf der großen Bühne vor der Engelbertskirche um 18.30 Uhr, geht es mit einem großen „Christmas Open Air“ weiter. Bei diesem dreistündigen Konzert mit der Band „Federkeil Music Gospel Power“ soll auch noch der größte Weihnachtsmuffel in Stimmung kommen. Gespielt werden Gospel-, Weihnachts- sowie Coversongs. Die Veranstalter des Stadtmarketings hoffen auf viele Besucher aus der ganzen Region. „Beim Christmas Open Air ist musikalisch auf jeden Fall für jeden etwas dabei“, sagt Giuseppina Faragone vom Stadtmarketing St. Ingbert. Daran schließt sich auch der Geschäftsführer des Stadtmarketings, Thomas Debrand, an.

Der Weihnachtsmarkt in St. Ingbert sei aus vielen Gründen ein ganz besonderer, sagt er. Zum einen finde der Markt direkt vor den Weihnachtsfeiertagen statt, zum anderen gebe es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein, es kann kostenlos geparkt werden und viele Geschäfte in der Innenstadt sind samstags geöffnet. „Aber auch die Atmosphäre ist bei uns immer ganz besonders. Der Markt ist über die Jahre hinweg immer wieder gewachsen und wird immer schöner“, sagt Thomas Debrand. „Wir wünschen uns, dass die Menschen entspannt den Markt besuchen können und zumindest währenddessen ihren Alltagsprobleme entfliehen können, damit wir gemeinsam und friedlich auf dem Weihnachtsmarkt feiern können.“ Für die Sicherheit sei außerdem gesorgt, bestätigt Thomas Debrand. Alle Sicherheitsauflagen die es von Seiten der Polizei und der Feuerwehr gegeben habe, seien erfüllt worden. Unter anderem werden Poller, Sandsäcke sowie ein Sicherheitsdienst zum Einsatz kommen.

Schon vor der offiziellen Eröffnung am Freitagabend haben St. Ingberter und Besucher die Möglichkeit in Ruhe über den Weihnachtsmarkt in der Kaiserstraße zu schlendern, denn der Markt öffnet am Freitag bereits um 12 Uhr. An 82 Ständen und Hütten können sich die Besucher auf eine bunte Mischung aus leckerem Essen, Glühwein und allerlei weihnachtlichen Dekorationen und Geschenkideen freuen, sagt Giuseppina Faragone.

Auch am zweiten Tag des Weihnachtsmarktes, am Samstag, 22. Dezember, wird es den Besuchern nicht langweilig werden. Der Markt öffnet wie an allen drei Tagen um 12 Uhr. Auch das Programm auf der großen Bühne vor der Engelbertskirche beginnt um 12 Uhr mit einem Konzert des Jugendorchesters der Bergkapelle. Im Anschluss daran zeigen die Uhr die Tanzmäuse und die Kids in Action der DJK-SG um 14 Uhr ihr Können auf der Bühne. Musikalisch geht es am Nachmittag mit dem Latz & Latz-Duo weiter. Für die kleinen Gäste wird es auf der großen Bühne ab 16.30 Uhr besonders spannend: Der Nikolaus und das Christkind kommen und verteilen an alle Kinder kleine Geschenke. Bis 22 Uhr kann an diesem Abend vor der großen Bühne noch gefeiert werden. Um 17 Uhr lädt das „St. Ingberter Sechser-Musi“ und das Trio Madgrigal zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein. Liedtexte werden an alle, die mitsingen wollen, verteilt. Darauf folgt um 19 Uhr ein Konzert der Alphornbläser bis schließlich um 20 Uhr die Band „Hugo & Friends“ die Bühne erobert und für flotte Töne sorgt.

Am letzten Tag des Weihnachtsmarktes, am Sonntag, 23. Dezember, wird das Programm noch besinnlicher. Um 14 Uhr beginnt der erste Programmpunkt auf der großen Bühne: Luigi Botta. Der Solokünstler, Sänger, Gitarrist und Gitarrenlehrer wird mit Live-Musik und Gitarrenklängen bis 15.30 Uhr die Bühne in Beschlag nehmen. Danach folgt ein Konzert des Chores Canoro 2000. Bevor um 17.30 weihnachtliche Texte vorgelesen werden. Damit sollten die Besucher richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Zum Abschluss des Marktes wird der Saarbrücker Sänger und Gitarrist Lasse Zimmat mit seiner Stimme und Musik Gänsehaut verbreiten. Jedem Song gibt der junge Sänger seinen eigenen Stil. Sein Auftritt ist der letzte Programmpunkt. Bis 20 Uhr kann am Sonntag der Weihnachtsmarkt besucht werden.