Der Arbeitsmarkt in der Region bleibt stabil

Die Arbeitslosigkeit im Saarpfalz-Kreis hat sich in den vergangenen vier Wochen saisonbedingt leicht erhöht. Mit 3717 lag sie um 84 über dem Novemberstand. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken (minus 210). Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent, 0,3 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Neben der registrierten Arbeitslosigkeit galten 2300 Personen nicht als arbeitslos, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus waren. Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 3976 Frauen und Männer arbeitslos, 7,3 Prozent weniger als 2016. red