Das Juz St. Ingbert hat jetzt doch einen Bufdi

OB Hans Wagners Behauptung, das Juz werde künftig „nur noch an zwei Tagen geöffnet“ sein, sei spätestens nach dieser wichtigen Personalentscheidung nachweislich falsch. „Anstatt die Angelegenheit zur Chefsache zu machen und nach einer für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung zu suchen, hat der sich Verwaltungschef einen schlanken Fuß gemacht und nur eine Minimallösung präsentiert; eine schlechte noch dazu,“ so Rambaud in einer am Ostermontag verbreiteten Pressemitteilung. Kein Sportverein käme auf die Idee, auf einen Trainer zu verzichten und stattdessen auf Honorarbasis jemanden zu beschäftigen, der nur den Sportplatz auf- und zusperrt. Genau eine solche Lösung habe Wagner für das Juz vorgesehen.

Daher sei es aus sachlichen Gründen vollkommen gerechtfertigt gewesen, dass der Stadtratsausschuss gegen diese von Wagner vorgeschlagene Schließdienst-Notlösung mit externen Honorarkräften votiert habe. „Diese Notlösung wäre dann womöglich zur Dauereinrichtung geworden, zum Nachteil der Nutzer und Besucher des Juz“, so Pascal Rambaud weiter.

Der CDU-Vorsitzende verwies darüber hinaus auf weitere bereits vom Stadtrat beschlossene Finanzmittel zur Unterstützung des Jugendzentrums in Höhe von knapp 10000 Euro, unter anderem für eine Erneuerung der vorhandenen Küche, die Anschaffung von technischen Geräten, für Fortbildungen, das Drucken von Flyern sowie der Durchführung von Jugenddiskos. Von einer mangelnden Unterstützung des Juz in St. Ingbert durch den Stadtrat könne also überhaupt keine Rede sein