später lesen Lesung Autorin Daphne Schmelzer liest in der Stadtbücherei Teilen

Twittern







Am Mittwoch, 12. Dezember um 19.30 Uhr, veranstaltet das St. Ingberter Literaturforum eine Lesung mit Daphne Schmelzer in der Stadtbücherei St. Ingbert, Kaiserstraße 71. Schmelzer ist in Den Haag geboren. red