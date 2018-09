CDU kritisiert Versiegelungspläne

Nachdem andere Parteien noch einmal die Versiegelung der Grünfläche und des Bolzplatzes an der Südschule für den Wohnungsbau ins Spiel gebracht hätten, spricht sich der CDU-Ortsverband St. Ingbert-Mitte in einer Mitteilung weiter gegen eine Verdichtung dieser Fläche aus. „Gerade die Starkregenereignisse im Sommer haben gezeigt, wie wichtig Versickerungsflächen sind. Auch unter diesen Gesichtspunkten erscheint eine Bebauung der Fläche mit großen Wohnblöcken und Tiefgaragen kontraproduktiv“, meint der Ortvorsitzende der CDU St. Ingbert-Mitte Frank Luxenburger.

Außerdem fordert der CDU-Ortsverband die Stadtverwaltung auf, gezielt der Versiegelung, gerade auch auf großflächigen Gewerbeflächen, entgegenzuwirken. „Wir erwarten in Zukunft verstärkt extreme Wetterereignisse. Es gelte hier frühzeitig, nicht nur seitens der Stadtverwaltung, sondern auch von Bürgern und Unternehmen Vorsorge zu treffen, um so den verheerenden Auswirkungen des Starkregens wie in diesem Sommer entgegenzuwirken. Dieses Thema, so auch der Tenor der Sondersitzung des Stadtrates, wird uns auch weiterhin zunehmend beschäftigen“, so Luxenburger weiter. Er dankt zugleich noch einmal der Stadtverwaltung, die schon frühzeitig die Brisanz dieses Themas erkannt habe und durch bereits vollzogene Maßnahmen Schlimmeres verhindert habe.