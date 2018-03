später lesen St. Ingbert CDU kritisiert Schließung von Filialen der Kreissparkasse Teilen

Die CDU St. Ingbert bedauert die Schließung von vier Filialen der Kreissparkasse Saarpfalz in St. Ingbert-Mitte und der Filiale in Rentrisch. „Das ist ganz klar eine deutliche Service-Einschränkung für die Menschen in St. Ingbert“, so CDU-Stadtverbands-Vorsitzender Pascal Rambaud. Gerade ältere und weniger mobile Menschen würden in Zukunft möglicherweise Schwierigkeiten bekommen, ihre finanziellen Angelegenheiten persönlich zu regeln. Die CDU St. Ingbert sieht die Kreissparkasse Saarpfalz als öffentlich-rechtliche Einrichtung in einer besonderen Verpflichtung. Sie müsse ihre Serviceleistungen flächendeckend verfügbar machen. red