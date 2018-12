Während des festlichen Rahmenprogramms überreicht der Rotary-Club jedem Gast ein Geschenk. Die Weihnachtsfeier für Alleinstehende wird nach Angaben der Caritas nur möglich durch engagierte Ehrenamtlichen, die die Feier gestalten und vorbereiten.

Die Feier wird an Heiligabend, 24. Dezember, von 15 bis 19 Uhr im Caritas-Zentrum in der Kaiserstraße 63 in St. Ingbert stattfinden. Es wird ein Fahrdienst angeboten werden, der die Menschen abholt und nach Veranstaltungsende auch wieder nach Hause bringt. Wer den Fahrdienst nutzen möchte, wird gebeten dies bei der Anmeldung anzugeben.

Die Einladung geht an alle St. Ingberter Bürger. Während des Programms gibt es Kaffee und ein Abendessen. Im Vordergrund steht das gemeinsame Beisammensein an diesem für Alleinstehende nicht immer so leichtem Tag.

Anmeldung bis 15. Dezember im Caritas-Zentrum Saarpfalz persönlich, unter Tel. (0 68 94) 9 26 30 sowie silvia.jung@caritas-speyer.de oder jennifer.leidel@caritas-speyer.de