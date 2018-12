(cas/red) Am Sonntag ist es gegen 10.30 Uhr auf der Straße „In der Lauerswiese“ zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine74-jährige Frau aus St. Ingbert war, aus Richtung Spiesen-Elversberg kommend, mit ihrem grauen Suzuki auf der winterglatten Fahrbahn, wahrscheinlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den baulich abgetrennten Fahrbahnteiler am Ortseingang von St. Ingbert geraten. Hier überfuhr sie die Beschilderung. Ihr Auto fiel auf die Fahrerseite. Etwa 30 Meter weiter und nach neuerlicher Kollision mit der Schutzleitplanke, kam das Auto auf der Gegenfahrbahn auf der Fahrerseite liegend, zum Stehen. Durch Ersthelfer konnte die Frau aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Wie sich herausstellte, stand die Frau allerdings unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Bis das verunfallte Fahrzeug durch einen Abschleppdienst entfernt war, musste die Fahrbahn der Straße In der Lauerswiese in Richtung Spiesen-Elversberg bis gegen 12 Uhr gesperrt werden.