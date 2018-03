später lesen Betreuung für Toilettenwagen Betreuer für Toilettenwagen gesucht Teilen

(red) Der Kulturring Oberwürzbach sucht einen Betreuer oder eine Betreuerin für die Toilettenwagen beim diesjährigen Dorffest in Oberwürzbach am 14. und 15. Juli. Wie die Ortsverwaltungsstelle Oberwürzbach mitteilt, ist es die Aufgabe, die Toiletten regelmäßig zu kontrollieren, zu reinigen und in sauberem Zustand zu halten. Von red