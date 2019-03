später lesen Bauhütte Vortrag über Stromspeicher Teilen

Die Ortsverbände St. Ingbert, Homburg und Zweibrücken der „Bauhütte der Pfalz“ bieten am Freitag, 22. März, um 17 Uhr im Schulungsraum der Homburger Feuerwache, Am Hochrech 3, einen Vortrag zum Thema „Stromspeicher - Brücke zur solaren Kreislaufwirtschaft“ an. red