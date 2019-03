Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) und die Pfarrei Heiliger Ingobertus im benachbarten St. Ingbert laden noch bis einschließlich Samstag, 6. April, zu der Ausstellung unter dem Motto „Hildegard von Bingen“ in die katholisch Kirche St. Hildegard, Hildegardstraße 1 in St. Ingbert, ein. Die Eröffnung fand bereits am vergangenen Wochenende statt.

Hildegard von Bingen ist eine der großen prophetischen Gestalten der Kirchengeschichte. Ihre Schriften, ihre Kompositionen und ihre Theologie sind bis heute aktuell prägend. Die Auseinandersetzung mit dieser faszinierenden Frau und mit ihrer zeitlosen Theologie lohnt sich. Die heilige Hildegard war eine bedeutende Universalgelehrte, die ein umfangreiches und äußerst facettenreiches Werk hinterlassen hat. Sie war Ordensfrau und Wissenschaftlerin, Theologin und Philosophin, Musikerin und Dichterin, Ärztin und Naturheilkundige, heißt es in der Pressemitteilung der Katholischen Erwachsenenbildung weiter. Ihr gesamtes Werk zielt darauf ab, den Menschen mit Gott in Berührung zu bringen und ihn zu einem Leben mit dem Glauben zu ermutigen. Der Mensch und sein Leben stehen für Hildegard im Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns.

15 Tafeln geben einen Einblick in die Vielfalt Hildegards. Sie laden ein, ihr Werk näher kennenzulernen. Präsentiert werden auch Textpassagen aus dem umfangreichen Werk der Ordensfrau, ergänzt mit Statements bekannter Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft. So wird deutlich, welche Impulse die Mystikerin noch heute gibt. Ansonsten vertraut die Ausstellung ganz auf die Strahlkraft der Botschaft Hildegards über die Jahrhunderte hinweg.

Ein meditatives Konzert zur Ausstellung: „Gesänge der Stille“ findet am Samstag, 6. April, um 19 Uhr in der Hildegardskirche statt. Der Gesang kommt an diesem Abend von Beatrix Thiel. Sie spielt auch die Saiteninstrumente.

Am Sonntag, 22. September, dieses Jahres schließlich wird die Hildegardskirche St. Ingbert 90 Jahre alt. Der Gemeindeausschuss hat hierfür ein Jubiläumsjahr gestaltet. Dazu gehört auch die Ausstellung zur Patronin, der heiligen Hildegard, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Ein Faltblatt zu den Veranstaltungen kann angefordert werden bei der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) unter der Telefonnummer (0 68 94) 9 63 05 16 oder aber auch per E-Mail unter: kebsaarpfalz@aol.com