(red) Am Dienstag tagt um 18 Uhr im großen Sitzungssaal im St. Ingberter Rathaus der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Werksausschuss. Themen im öffentlichen Teil: unter anderem das Ingo-Bus-System und die Fußgänger-

ampel in der Schlachthofstraße an Wendlings Eck.