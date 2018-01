Ausschuss berät heute über die Ingo-Busse

Verbesserungen im Ingo-Bus-System, die in diesem Jahr geplant sind, beschäftigen heute den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Werksausschuss. Dieser tagt ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Weitere Themen im öffentlichen Teil der Sitzung sind die Beleuchtung der Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet sowie die entfallene Fußgängerampel in der Schlachthofstraße an Wendlings Eck. Ebenfalls beraten wird der Einstieg in den barrierefreie Ausbau der Fußgängerzone.