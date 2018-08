Auf kulinarisch-kulturelle Entdeckungstour

Ingbert weitreichende Folgen hatte.

Der Rundgang mit Stadtführer Klaus Friedrich führt vorbei an Bürgerhäusern, Handwerkervierteln, Industriebauten und Kirchen. Im Anschluss an den Entdeckungsspaziergang durch das barocke St. Ingbert wird sich dann in der „Alten Brauerei“ auch kulinarisch mit einem Überraschungsmenü der Barockzeit genähert. Dazu ausgewählte historische Getränke runden den Themennachmittag ab, der nicht zuletzt St. Ingbert als „Genuss-Stadt mit Geschichte“ vermittelt. Die Teilnahme kostet inklusive Überraschungsmenü 40 Euro pro Person. Startpunkt ist vor der Möllerhalle auf der Alten Schmelz in St. Ingbert.

