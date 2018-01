Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. red

Wie die Polizei mitteilt, wurde auf dem Kaufland-Parkplatz im Grubenweg in St. Ingbert am Montag, zwischen 12 und 13 Uhr, ein geparkter roter Fiat Panda mit Hagener Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug beim Aus- oder Einparken am rechten, hinteren Heck beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90.