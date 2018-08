später lesen Aquarienbörse Aquarienfreunde bitten wieder zur Tauschbörse FOTO: Michael Wiehn FOTO: Michael Wiehn Teilen

Am Sonntag, 19. August, findet von 10 bis 12 Uhr die monatliche Tauschbörse der Aquarien- und Terrarienfreunde Ludwigia in der ehemaligen Wiesentalschule Rohrbach, Spieserstraße 2, statt. Wie immer erwartet den Besucher dort ein reichhaltiges Angebot an selbst gezüchteten Aquarien- und Terrarientieren sowie diversen Wasserpflanzen und gebrauchtes Material. red