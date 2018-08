Unn dass emm im Kalenner, rot aangestrich, e ganze Heerd Termine aanlacht.

Zu de erfreulichere geheere joo noch die, wo hie in Dengmerd demnäägschd aanstehn. Es Biosfäärefeschd, wo am iwwernäägschde Sunndach im Stadtpark ganz groos gefeiert werrd. Unn dann nadierlich die middlereweil feschd etablierde Woch midd masseweis Kläänkunschd ab 1. September. Im normale Lääwe iss mer allerdings nidd so begeischderd, wann sich die Termine unn die Großprojeggde häufe. Unn sich sosesaan vor emm ufftürme. Je umfangreicher das nämlich iss, was mer vor sich hadd, um so meh werrd mers gääre vunn sich fernhalle unn vor sich her schiewe. Wie saad mer so treffend: Aufgeschoben ist gut aufgehoben. Odder so ähnlich. Doo leids dann nämlich gudd.

Iwwerhaupt gebbds zu der Problemaadigg ganz vill Sprichwerder: Morgen, morgen nur nicht heute … Odder das bekannde: Aller Aanfang iss schwäär. Doo leid erfahrungsgemääs de Haas im Peffer. Dass mer nidd wääs, wo mer aanfange soll. E bekannder Dichter hadd zwar gemennt: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Awwer der hadd joo gudd schwäddse in seinem Elfebeinturm. Es gebbd joo aach e fauler Zauber. Gemischde Gefiehle hann sicher aach die ganze ABC-Schiddse, fier die wo graad die Schul angefang hadd. Em Schorsch sei Klääner hadd sich gleich dehemm schunn iwwer die Räumlichkääde beschwert: Drauße werrd groß 1. Klasse druffstehn. Awwer drinn wäre alles nur Holzbänk. Doo hadd seins geseufzd: Was soll ich midd dem Bub nur aanfange.