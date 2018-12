Schmitt ist als Stadtratsmitglied bereits bekannt. Wenz ist Professor für organische makromolekulare Chemie an der Universität des Saarlandes. Unter anderem beschäftige er sich mit der Synthese von Smart Polymers aus nachwachsenden Rohstoffen und fühle sich auch deshalb für den Posten in Sachen Nachhaltigkeit gewappnet. Er wolle sich dafür einsetzen, dass Ressourcen geschont würden und gegebenenfalls eine Bürgersprechstunde anbieten. Auch wenn beide Beauftragte der Partei Die Grünen angehören und für die Dauer der Amtszeit des Stadtrates von diesem benannt wurden, gab es Einwendungen: Andreas Gaa (FDP) und Sven Meier (SPD) monierten, dass die Stelle nicht öffentlich ausgeschrieben waren und sich so keine Bürger für die Aufgaben bewerben konnten.

