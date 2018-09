Müllabfuhr in St. Ingbert entsorgt nur eigene Säcke

Seit fast drei Jahren ist die Stadt für die Organisation und Finanzierung der örtlichen Abfallentsorgung zuständig. EVS-Abfallbeistellsäcke würden daher ab sofort von der Müllabfuhr nicht mehr abgefahren, lautet die Begründung. Wer in St. Ingbert zusätzlichen Abfall entsorgen will, müsse die Abfallbeistellsäcke des ABBS erwerben. Diese sind zum Preis von sieben Euro beim Wertstoffzentrum, in den Ortsverwaltungsstellen sowie im Edeka-Markt in der Spieser Landstraße erhältlich.