50 Händler kommen zum Ostermarkt

(red) Am Montag, 26. März, findet in der St. Ingberter Fußgängerzone von 8 bis 18 Uhr der traditionelle Ostermarkt statt. Rund 50 Händler haben ihre Teilnahme zugesagt und freuen sich auf zahlreiche Besucher. Die Händler bieten Textilien aller Art, Haushaltswaren und Geschenkartikel sowie Pflege- und Reinigungsmittel. Auch Marktstände mit Lederwaren und -taschen, Modeschmuck sowie Uhrenartikel sind in der Fußgängerzone zu finden. Süße Leckereien für die Ostertage sowie Deko-Artikel für Haus und Garten kann man bei einem Bummel über den Markt ebenfalls entdecken.