Man kann bei der Feier zum Jubiläum eines Vereinsbestehens mühsam und langatmig die Geschichte durchgehen. Muss man aber nicht. Diesen Beweis trat am Sonntagmittag die Bergkapelle St. Ingbert an, die im Pfarrheim St. Josef ihren Festkommers zum 180-Jährigen veranstaltete. „Wir haben uns gedacht, wir machen mal was ganz anderes“, kündigte Vorsitzender Reinhard Huy eine Art Talkrunde an, bei der unter seiner Moderation der aktuelle Dirigent Matthias Weißenauer und die ehemaligen Orchesterleiter Friedrich Arthur Möbius (gespielt von Manfred Abmeier) sowie Johann Nikolaus Sonntag (Roland Roschy) aus der Geschichte plauderten. So erfuhr man, dass die Bergkapelle schon in ähnlicher Form vor ihrer offiziellen Gründung am 4. Dezember 1839 existierte. Die damalige Knappschaft wollte eine Musikkapelle haben. Der Brief von 1836 an das Bergamt läge vor, konnte Huy stolz berichten. Wie der erste Kapellmeister Johann Nikolaus Sonntag berichtete, gab es damals sogar ein zweites Musikkorps, welches dann später der Auswandererwelle nach Amerika „zum Opfer fiel“. Arthur Möbius erinnerte an den ersten Auftritt bei der Funkausstellung in Berlin. Ehrendirigent Theo Stolz sprang damals für den erkrankten Engelbert Wild ein. In seine Zeit fielen der Wechsel von der Berufskapelle zum Verein und die ersten Frauen als Musiker sowie die Audienz beim Papst. Der seit 1998 amtierende Dirigent Matthias Weißenauer berichtete von einem Missgeschick bei dieser Gelegenheit. Der damals 13-Jährige sorgte für eine kurze Schockstarre; es war die Zeit nach dem Attentat auf Johannes Paul II. Der gerissene Riemen seines Beckenmusikinstruments für einen lauten Knall. 2002 führte Weißenauer auch die Neujahrskonzerte ein und begründete so eine Tradition.

Einblicke in das Leben des Orchesters vermittelte auch ein Film, der zu Beginn des Kommerses gezeigt wurde. „Ich glaube, das war ein besonderes Stück Geschichte“, meinte Reinhard Huy danach. Das Bläserensemble umrahmte die Feier. „180 Jahre, das ist ein ganz besonderes Jubiläum“, lobte Staatssekretär Ulli Meyer in Vertretung für den verhinderten Ministerpräsidenten das Geburtstagskind. Vor allem betonte der Ortsvorsteher, dass sich die Bergkapelle immer wieder neu erfinde, ohne ihre Wurzeln zu vernachlässigen. Meyer überreichte die Urkunde nebst Medaille des Ortsrates. Als „traditionsreichster Klangkörper westlich des Rheins“, bezeichnete Hans Wagner den Verein. Die Bergkapelle habe sich überall in Europa einen Namen gemacht, so der Oberbürgermeister. „180 Jahre ist ein gewaltiger Zeitraum“, stimmt auch Landrat Theophil Gallo zu, der die Urkunde des Saarpfalz-Kreises überreichte und spontan in den Verein eintrat.

„Das ist schon wesentlich für das Gelingen unserer Gesellschaft“, bemerke Josef Petry. Der Vorsitzende des Bundes Saarländischer Musikvereine erkannte insbesondere die ehrenamtlichen Leistungen des Vereins an und sieht die Nachwuchsarbeit als vorbildlich.