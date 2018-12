Wie die Polizei mitteilt, war der einem 17-jährigen Fahrradfahrer in Richtung St. Ingbert unterwegs.

Er geriet in einer abschüssigen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Radfahrer mit einem entgegen kommenden Auto und wurde schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt leichte Schnittverletzungen durch die beschädigte Windschutzscheibe. An einem weiteren Auto entstand Sachschaden durch das zurückgeschleuderte Fahrrad. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Neben Rettungsdienst und Notarzt war die Feuerwehr St. Ingbert zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz. Zudem wurde die Polizei St. Ingbert durch Kräfte der Polizeiinspektionen Sulzbach und Neunkirchen unterstützt.