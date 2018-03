später lesen Kreistag Saarpfalz-Kreistag tagt am 20. März Teilen

Die nächste Sitzung des Kreistags des Saarpfalz-Kreises ist am Dienstag, 20. März, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal, Parlamentarischer Trakt, Am Forum 1 in Homburg. Themen sind unter anderen der Ausschuss für Schöffen und Jugendschöffen, das Arbeitsmarktprogramm, Buslinien und Jugendzentren. Von red