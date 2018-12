Wer am Wochenende, egal in welcher Form auch immer, auf einem der letzten Weihnachtsmärkte in diesem Jahr unterwegs war, der musste schon hart im Nehmen sein. Statt vorweihnachtlich kalt präsentierte sich das Wetter herbstlich stürmisch mit Regen in der Kategorie „Horizontalflug“. Um so mehr muss man das Engagement der Oberbexbacher Familien Feix, Ecker, Hauser und Schwarztrauber am Freitag und Samstag bewundern. Zum 16. Mal richteten sie den „Karitativen Weihnachtsmarkt“ am Stockwäldchen aus.

Trotz der widrigen Umstände gelang erneut eine stimmungsvolle Vorweihnacht im Rund der zahlreichen Stände. Und Organisator Ludwig Feix zeigte sich am Samstagabend, ganz entgegen der Wetterlaunen, nicht wirklich unglücklich über die 2018er Ausgabe. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ich glaube, das kann man auch sehen.“ Am deutlichsten wurde das auch an einer neuen, großen Hütte, dem „Holzmichel“. Dort war dann auch der Ort, an dem die meisten versuchten, dem Regen zu entgehen. Rund um diesen gerne genutzten Ort der Einkehr hatten die vier Familien auch in diesem Jahr wieder ein sehenswertes Dorf gebaut, natürlich mit dem legendären Iglu, aber auch mit dem Angebot der „Glühfee“, mit „Luddis Braterei“ und der „Geschenke-Schänke“. So habe, wie Ludwig Feix zwischen zwei Regenschauern erzählte, in diesem Jahr jede Hütte ihren eigenen Namen. Und alle diese Hütten würden von Mitgliedern der vier Familien und ehrenamtlichen Helfern betreut. „Drei Wochen haben wir gebraucht, um das alles hier aufzubauen. Wir als Veranstalter sind stolz auf das, was wir hier erschaffen haben. Unser Ziel war immer, für die Gäste hier eine besondere Atmosphäre zu schaffen, ihnen ein Wohlgefühl zu geben und einen Wow-Effekt zu erzielen.“

Dass das Ganze für einen guten Zweck ist, namentlich der Elterninitiative krebskranker Kinder, dem Mukoviszidose-Verein und, in diesem Jahr, auch zu einem kleineren Teil den Jugendfeuerwehren in Bexbach zugute kommt, das fasste Ludwig Feix mit Blick auf die zurückliegenden 15 Jahre „Karitativer Weihnachtsmarkt“ mit einer beeindruckenden Zahl zusammen. „Wir haben als Ergebnis der 15 Weihnachtsmärkte fast 400 000 Euro spenden können. Und da sind wir sehr stolz drauf.“ Das Ziel sei nun, so Ludwig Feix, die Spendensumme bei einem einzelnen Weihnachtsmarkt auf 100 000 Euro zu bringen. Das Besondere am „Karitativen Weihnachtsmarkt“: Ein Großteil der Spenden kommt ganz unabhängig vom Erlös der eigentlichen Veranstaltung schon vor Beginn durch Zuwendungen finanzieller Unterstützer zusammen.

Neben den Mitgliedern der beteiligten Familien waren es am Wochenende auch wieder einige Helfer, die für die gute Sache mit anpackten. Unter ihnen auch Reiner Ringeisen und Christof Nieder – beide am Samstag ab 18 Uhr in „Luddis Braterei“ aktiv. „Wir sind seit fünf oder sechs Jahren mit dabei. Einfach, um den Kindern eine Freude zu machen, damit da ein bisschen was in die Kasse kommt“, erzählte Reiner Ringeisen kurz vor Schichtbeginn. Und wie kommt man dazu, sich bei einer solchen Veranstaltung zu engagieren? Christof Nieder: „Das hat sich irgendwann mal ergeben, als wir hier als Besucher waren.“ Seitdem sind die beiden, wie viele andere auch, in der Weihnachtszeit für die gute Sache unterwegs. Gespannt sein darf man nun, was die Aktion in diesem Jahr an Spendenmitteln bringt, im vergangenen Jahr waren es satte 62 300 Euro.