In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. auf 29. November, entwendeten Unbekannte in Homburg und Kirkel insgesamt drei hochwertige Wohnwagen, wie die Polizei mitteilt. Nun werden dringend Zeugen gesucht, die in der Zeit zwischen 18 Uhr und 8.15 Uhr verdächtige Beobachtung gemacht haben.