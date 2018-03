Die Ortsräte Wittersheim und Bebelsheim tagen am Dienstag, 13. März. In Wittersheim geht es ab 18.30 Uhr in der ehemaligen Grundschule unter anderem um den Haushalt und den Dorfwettbewerb. Die Bebelsheimer diskutieren ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus den Haushalt und den Stand der Kanalarbeiten.