Mit zwei Auftritten am 12. und 13. April bereichert er das „Café Noir“ im Ormesheimer Festsaal Niederländer und auch diese beiden Feinkunst-Shows sind so gut wie ausverkauft. Lediglich für den Samstagabend, 13. April, liegen noch wenige Restkarten im Gasthaus Niederländer (Tel. (06893) 24 42) bereit. Reiner Pirrung vom veranstaltenden Kultur- und Theaterverein hat zudem einen Tipp für diejenigen, die Astors komplettes neues Programm sehen wollen. „Willy gastiert am Tag danach, Sonntag, 14. April, 19 Uhr, in der Glückauf-Halle in Elversberg und dafür gibt es noch Tickets“, weiß der Organisator. Auf jeden Fall ist Pirrung mit der Verpflichtung des bayrischen Vers-Sagers und Silben-Fischers ein kleiner Überraschungscoup gelungen. Denn Willy Astor ist unter den Kabarettisten und Musikern in Deutschland einer der ganz Großen in der Kleinkunst.