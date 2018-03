Waghalsiges Überholmanöver in Höhe der Ehlinger Dell

Eine Verkehrsgefährdung und Nötigung auf der B 423 in Höhe der Ehlinger Dell meldet die Polizei Blieskastel. Demnach überholte am Samstag, 17. März, gegen 16.15 Uhr ein silberner VW Polo im Überholverbot einen vor ihm fahrenden weißen Hyundai trotz Gegenverkehr und bog danach auf der Gegenfahrbahn nach links in die Rubenheimer Straße nach Erfweiler-Ehlingen ab. Der Fahrer eines vor ihm fahrenden unbekannten Pkw, der ebenfalls nach links abbiegen wollte, musste stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Gleiches mussten die Hyundai-Fahrerin und ein unbekannter, entgegenkommender Pkw-Fahrer tun. Die Hyundai-Fahrerin erstattete Anzeige. Die beiden weiteren Autofahrer sind nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Blieskastel und der Tel. (06842) 9270 in Verbindung zu setzen.