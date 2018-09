später lesen Bliesmengen-Bolchen Unfallfahrer verlor Kontrolle über sein Auto Teilen

Einen Verkehrsunfall in Bliesmengen-Bolchen meldet die Polizei. Demnach fuhr am Mittwoch gegen 23.50 Uhr ein 26-jähriger Franzose mit einem Seat die Bliestalstraße Richtung Habkirchen. Vermutlich unter Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Von red