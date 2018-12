später lesen Ommersheim Beim Überholvorgang Zusammenstoß riskiert Teilen

Den Straßenverkehr gefährdet hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag, 18. Dezember, gegen 17.25 Uhr in der Saarbrücker Straße (L 107) in Ommersheim. Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr der Unbekannte mit einem grauen Mercedes Benz die Saarbrücker Straße in Fahrtrichtung Aßweiler, überholte zwei noch unbekannte Pkw, so dass es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden, ebenfalls noch unbekannten Auto gekommen wäre. red